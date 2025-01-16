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    L’Équipe: «Аль-Хиляль» рассчитывает подписать Салаха

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Об этом сообщает L’Équipe.

    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»

    Стало известно, что руководство «Аль-Хиляля» уже связалось с представителями футболиста по поводу возможного трансфера.

    Дело в том, что бразильский нападающий Неймар, вероятно, покинет клуб Саудовской Аравии. Таким образом, у «Аль-Хиляля» появится возможность подписать иностранного футболиста.

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    • В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 20 матчей в рамках АПЛ, забил 18 голов и сделал 13 голевых передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

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