L’Équipe: «Аль-Хиляль» рассчитывает подписать Салаха

Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что руководство «Аль-Хиляля» уже связалось с представителями футболиста по поводу возможного трансфера.
Дело в том, что бразильский нападающий Неймар, вероятно, покинет клуб Саудовской Аравии. Таким образом, у «Аль-Хиляля» появится возможность подписать иностранного футболиста.
В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 20 матчей в рамках АПЛ, забил 18 голов и сделал 13 голевых передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.