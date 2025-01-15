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    Родригао из «Зенита» в январе может вернуться в «Бразилию»

    Футбол Зенит Латинская Америка Трансферы
    29-летний центральный защитник «Зенита» Родригао близок к уходу из клуба.

    Родригао
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    Родригао

    По данным издания Rtiesporte, им сейчас активно интересуется бразильский «Васко да Гама» и о переходе может быть объявлено в ближайшее время.

    Причем, клуб Серии А не намерен платить за него деньги, так как контракт футболист истекает через полгода и уговаривает Родригао расторгнуть заранее соглашение с «Зенитом».

    Еще одним претендентом на Родригао является команда «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии.

    За «Зенит» защитник выступает с 2022 года, но в этом сезоне является глубоким резервистом и почти не появлялся на поле. На портале Transfermarkt его цена сейчас равна € 3,5 млн.

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