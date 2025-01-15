Головин: «Монако» и «ПСЖ» — команды схожего уровня

Хавбек «Монако»отметил, что считает монегасков и «ПСЖ» командами схожего уровня.

«ПСЖ» с 43 очками лидирует в Лиге 1. «Монако» (31) находится на третьем месте.

«Понятное дело, у "ПСЖ" изменилась игра, она стала более командной. Они перестали быть зависимы от одного игрока или двух‑трех, как раньше, когда там были Лионель Месси и Неймар. Они стали коллективом на поле. Это изменило их в сторону более качественной игры в обороне.

Раньше было проще с ними играть, когда у тебя есть мяч. Сейчас они обороняются буквально все. Поэтому в каком‑то плане есть плюс, а в каком‑то — минус, что потеряли Мбаппе. В любом случае это команда высочайшего уровня, с ними тяжело играть. Считаю, что сейчас "Монако" и "ПСЖ" — команды схожего уровня», — цитирует Головина «Советский спорт».