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    Головин: «Монако» и «ПСЖ» — команды схожего уровня

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    Хавбек «Монако» Александр Головин отметил, что считает монегасков и «ПСЖ» командами схожего уровня.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «ПСЖ» с 43 очками лидирует в Лиге 1. «Монако» (31) находится на третьем месте.

    «Понятное дело, у "ПСЖ" изменилась игра, она стала более командной. Они перестали быть зависимы от одного игрока или двух‑трех, как раньше, когда там были Лионель Месси и Неймар. Они стали коллективом на поле. Это изменило их в сторону более качественной игры в обороне.

    Раньше было проще с ними играть, когда у тебя есть мяч. Сейчас они обороняются буквально все. Поэтому в каком‑то плане есть плюс, а в каком‑то — минус, что потеряли Мбаппе. В любом случае это команда высочайшего уровня, с ними тяжело играть. Считаю, что сейчас "Монако" и "ПСЖ" — команды схожего уровня», — цитирует Головина «Советский спорт».

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