Консейсау: У нас есть все для того, чтобы стать сильнее

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Было очень тяжело, нам противостояла хорошая команда с прекрасными футболистами, хорошо обученными. Мы готовимся к матчам с помощью видео и досок, но не успеваем отрабатывать все на поле, а потому нам многого не хватает. Нам нужно лучше проявлять себя в единоборствах как в атаке, так и в защите.

Как бы там ни было, сегодня мы увидели правильную реакцию, и работать гораздо проще, когда можно опереться на хорошие результаты. Многое следует улучшить, нельзя все время позволять соперникам создавать 5-6 голевых моментов.

Я говорю ребятам, что основа футбола — это сплоченность. Если ты не пропускаешь, то с тем мастерством, которое у нас есть, мы рано или поздно забьем. В четырех матчах мы трижды делали камбэк и побеждали, это означает, что у нас есть характер. Но мы мы можем совершенствоваться физически, тактически, технически и в плане отношения к делу.

Естественно, у нас также есть много игроков, которые не обладают такими характеристиками, поэтому мы пытаемся их изменить. У нас есть все для того, чтобы стать сильнее», — цитирует Консейсау Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

После этого матча «Милан» занимает 7-е место в таблице Серии А с 31-м очком в активе. «Комо» — на 16-й позиции с 19-ю баллами.