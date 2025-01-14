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    Консейсау: У нас есть все для того, чтобы стать сильнее

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Комо
    Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался о матче против «Комо» (2:1).

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Было очень тяжело, нам противостояла хорошая команда с прекрасными футболистами, хорошо обученными. Мы готовимся к матчам с помощью видео и досок, но не успеваем отрабатывать все на поле, а потому нам многого не хватает. Нам нужно лучше проявлять себя в единоборствах как в атаке, так и в защите.

    Как бы там ни было, сегодня мы увидели правильную реакцию, и работать гораздо проще, когда можно опереться на хорошие результаты. Многое следует улучшить, нельзя все время позволять соперникам создавать 5-6 голевых моментов.

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    • Я говорю ребятам, что основа футбола — это сплоченность. Если ты не пропускаешь, то с тем мастерством, которое у нас есть, мы рано или поздно забьем. В четырех матчах мы трижды делали камбэк и побеждали, это означает, что у нас есть характер. Но мы мы можем совершенствоваться физически, тактически, технически и в плане отношения к делу.

    Естественно, у нас также есть много игроков, которые не обладают такими характеристиками, поэтому мы пытаемся их изменить. У нас есть все для того, чтобы стать сильнее», — цитирует Консейсау Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    После этого матча «Милан» занимает 7-е место в таблице Серии А с 31-м очком в активе. «Комо» — на 16-й позиции с 19-ю баллами.

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