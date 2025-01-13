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    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
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    Капитан «Акрона» Савичев: Вряд ли кто мог представить, что «Акрон» будет девятым

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    Правый защитник и капитан «Акрона» Константин Савичев прокомментировал выступление команды в первой части сезона Премьер-лиги и добавил, что вряд ли вообще можно было ожидать высокого 9-го места.

    Константин Савичев
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    Константин Савичев

    Мы проделали огромную работу в 2024 году, и если не верить в себя и свою команду, то нет смысла выходить и участвовать в матчах и турнирах. Конечно, если спросить у кого‑то перед сезоном, что мы займем промежуточное девятое место после первой части сезона, никто бы не поверил, и все бы улыбнулись. Но мы выходили и не думали ни о чем, честно делали свою работу.

    В Первой лиге ты выступаешь с позиции силы, и когда мы стартовали в РПЛ в матче с «Локомотивом» мы не боялись, привыкли так играть. Некоторые матчи мы продолжали так играть, но вовремя перестроились. Мы поняли, что это уже не Первая лига, здесь и цена ошибки, и соперники совершенно другого уровня. Мы где‑то отошли от привычной игры и стали более гибкими. И это там нам помогло.

    Мы должны не жить сегодняшним результатом. В конце мая надо смотреть на таблицу РПЛ и забыть, что было в прошлом году. Сейчас важно сконцентрироваться на работе и тренировках. Чем ближе будет февраль, тем больше будем думать о предстоящей игре с «Пари НН» в РПЛ«, — сказал Савичев на "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    Дебютант РПЛ "Акрон" после 18 туров набрал 22 очка и занимает 9-е место в чемпионате.

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