Слот: Забить три гола в ворота «Ливерпуля» — это тоже достижение

Наставник «Ливерпуля»высказался о предстоящем матче с «Тоттенхэмом» в 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча пройдет 8 января.

До этого красные 22 декабря 2024 года разгромили «шпоры» со счетом 6:3 в рамках АПЛ.

«У двух команд такая четкая идентичность и стиль игры, что, думаю, большинство людей ожидают увидеть подобное снова. У них есть своя самобытность, у нас — своя, и обе команды пытаются навязать эту идентичность друг другу. В гостевом матче двухнедельной давности мы могли продемонстрировать свою индивидуальность. Но в игре определённо были моменты, когда они показали, насколько они хорошая команда.

Забить три гола в наши ворота — это тоже достижение. Я знаю, что мы забили шесть мячей в этом матче, но забить три в наши ворота удавалось немногим командам до сих пор», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».