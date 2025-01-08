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    Слот: Забить три гола в ворота «Ливерпуля» — это тоже достижение

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Тоттенхэм
    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче с «Тоттенхэмом» в 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча пройдет 8 января.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    До этого красные 22 декабря 2024 года разгромили «шпоры» со счетом 6:3 в рамках АПЛ.

    «У двух команд такая четкая идентичность и стиль игры, что, думаю, большинство людей ожидают увидеть подобное снова. У них есть своя самобытность, у нас — своя, и обе команды пытаются навязать эту идентичность друг другу. В гостевом матче двухнедельной давности мы могли продемонстрировать свою индивидуальность. Но в игре определённо были моменты, когда они показали, насколько они хорошая команда.

    Забить три гола в наши ворота — это тоже достижение. Я знаю, что мы забили шесть мячей в этом матче, но забить три в наши ворота удавалось немногим командам до сих пор», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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