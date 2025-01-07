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    «Ноттингем Форест» разгромил «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче 20-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» на выезде победил «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.

    Крис Вуд
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    Крис Вуд

    Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Морган Гиббс-Уайт, Крис Вуд и Тайво Авонийи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Ноттингем Форест 0:2
    Голы: 0:1 Морган Гиббз-Уайт (7'), 0:2 Крис Вуд (44') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти, Сантьяго Буэно, Райан Айт Нури, Томми Дойл (Марио Лемина, 59'), Жуан Гомес, Гонсалу Гуэдеш (Пабло Сарабия, 74'), Родригу Гомеш, Хван Хи Чан (Carlos Forbs, 75'), Йёрген Странн Ларсен, Pedro Lima (Жанрикне Беллегард, 59') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт (Джеймс Уорд-Праус, 88'), Эллиот Андерсон (Жота Силва, 69'), Николас Домингес (Морато, 60'), Ола Эйна, Крис Вуд (Тайво Авонийи, 88'), Энтони Эланга (Райан Йейтс, 70') Предупреждения: Эллиот Андерсон (16'), Николас Домингес (30'), Томми Дойл (46')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ноттингем Форест» благодаря этой победе смог набрать 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Вулверхэмптона» осталось 16 баллов и 17-е место.

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