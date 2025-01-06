Зиданом интересуются в Примере

Тео Зидан Фото: globallookpress.com
22-летний футболист является третьим сыном легендарного французского футболиста Зинедина Зидана.
Сейчас Тео неплохо играет в испанской «Кордове» и им заинтересовались клубы элитного дивизиона. Главным претендентом на Зидана является «Хетафе», который идет на 17-м месте в таблице Примеры.
Календарь и таблица испанской Примеры
Трансфер 22-летнего хавбека оценивается в 4-5 млн евро. Сам Зидан является воспитанником мадридского «Реала», но в Примере не провел ни одного матча.