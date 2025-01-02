«Тоттенхэм» планирует подписать вратаря «Вулверхэмптона»

Сэм Джонстон Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Грэма Бейли, лондонский клуб рассматривает возможность приобретения голкипера «Вулверхэмптона» Сэма Джонстона.
Источник отмечает, что 31-летний вратарь заинтересован в смене команды. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге семь матчей, в которых пропустил 17 мячей.
Transfermarkt оценивает Джонстона в восемь миллионов евро.
«Тоттехэм» ищет нового голкипера в связи с травмой Гульельмо Викарио. В конце ноября перенес операцию в связи с переломом голеностопа.