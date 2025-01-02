«Тоттенхэм» планирует подписать вратаря «Вулверхэмптона»

во время январского трансферного окна намерен подписать вратаря.

По информации журналиста Грэма Бейли, лондонский клуб рассматривает возможность приобретения голкипера «Вулверхэмптона» Сэма Джонстона.

Источник отмечает, что 31-летний вратарь заинтересован в смене команды. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге семь матчей, в которых пропустил 17 мячей.

Transfermarkt оценивает Джонстона в восемь миллионов евро.

«Тоттехэм» ищет нового голкипера в связи с травмой Гульельмо Викарио. В конце ноября перенес операцию в связи с переломом голеностопа.