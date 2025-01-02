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    «Тоттенхэм» планирует подписать вратаря «Вулверхэмптона»

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    «Тоттенхэм» во время январского трансферного окна намерен подписать вратаря.

    Сэм Джонстон
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    Сэм Джонстон

    По информации журналиста Грэма Бейли, лондонский клуб рассматривает возможность приобретения голкипера «Вулверхэмптона» Сэма Джонстона.

    Источник отмечает, что 31-летний вратарь заинтересован в смене команды. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге семь матчей, в которых пропустил 17 мячей.

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    • Transfermarkt оценивает Джонстона в восемь миллионов евро.

    «Тоттехэм» ищет нового голкипера в связи с травмой Гульельмо Викарио. В конце ноября перенес операцию в связи с переломом голеностопа.

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