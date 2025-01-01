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    Слишкович: Скамейка запасных «Спартака» может бороться за место в пятерке

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился мнением о составе «Спартака» в нынешнем сезоне.

    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
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    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»

    «У "Спартака" есть обойма в 22–23 футболиста, ни у кого в России такой команды нет. Скамейка запасных "красно‑белых" может бороться за место в пятерке. Клуб потратил много денег на усиление состава, у них хорошая команда», — сказал Слишкович «Матч ТВ».

    Напомним, что специалист возглавлял «красно-белых» в прошлом сезоне после ухода Гильермо Абаскаля. После окончания сезона 2023/2024 Слишкович покинул «Спартак».

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