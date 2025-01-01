Слишкович: Скамейка запасных «Спартака» может бороться за место в пятерке

Главный тренерподелился мнением о составев нынешнем сезоне.

«У "Спартака" есть обойма в 22–23 футболиста, ни у кого в России такой команды нет. Скамейка запасных "красно‑белых" может бороться за место в пятерке. Клуб потратил много денег на усиление состава, у них хорошая команда», — сказал Слишкович «Матч ТВ».

Напомним, что специалист возглавлял «красно-белых» в прошлом сезоне после ухода Гильермо Абаскаля. После окончания сезона 2023/2024 Слишкович покинул «Спартак».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «красно-белые» занимают 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе.