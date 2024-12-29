Президент «Атлетико»: Мы переживаем лучший момент в истории клуба

Президентвысказался об итогах 2024 года для своей команды.

«Думаю, это был хороший год и есть поводы для счастья и радости. К концу 2024-го мы вышли на первое место в Ла Лиге, что еще совсем недавно казалось очень трудным. Теперь видно, что мы способны на все.

Если посмотреть на последние 15 лет в целом, то да, мы переживаем лучший момент в истории "Атлетико". Мы побеждали в чемпионате, дошли до двух финалов Лиги чемпионов... Мы также сильно выросли и становимся больше во многих аспектах. Мы переживаем лучший момент в истории клуба.

Требл? Мечтать можно бесплатно, за это не берут денег. Мы все мечтаем, и я надеюсь, что мечты могут сбываться», — цитирует Сересо As.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.