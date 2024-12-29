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    Президент «Атлетико»: Мы переживаем лучший момент в истории клуба

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    Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался об итогах 2024 года для своей команды.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    «Думаю, это был хороший год и есть поводы для счастья и радости. К концу 2024-го мы вышли на первое место в Ла Лиге, что еще совсем недавно казалось очень трудным. Теперь видно, что мы способны на все.

    Если посмотреть на последние 15 лет в целом, то да, мы переживаем лучший момент в истории "Атлетико". Мы побеждали в чемпионате, дошли до двух финалов Лиги чемпионов... Мы также сильно выросли и становимся больше во многих аспектах. Мы переживаем лучший момент в истории клуба.

    Требл? Мечтать можно бесплатно, за это не берут денег. Мы все мечтаем, и я надеюсь, что мечты могут сбываться», — цитирует Сересо As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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