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    АПЛ. Как «Ливерпуль» ушёл в отрыв

    Итоги 18-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ливерпуль»
    Ближайший преследователь «Ливерпуля» — команда «Челси» потеряла очки в 18-м туре, тем самым отпустив мерсисайдцев в солидный отрыв. Своим шансом воспользовался «Арсенал», который ворвался в топ-2 английской Премьер-лиги.

    Изменения в турнирной таблице

    Только два клуба уровня топ могут похвастаться положительным результатом в 18 туре чемпионата Англии. «Ливерпуль» укрепился на лидирующей строчке, а «Арсенал» поднялся на второе место. «Челси» в свою очередь потерял одну строчку и занял третью ступеньку АПЛ.

    На три позиции поднялся «Ньюкасл», расположившись на 5 позиции. Со знаком плюс игровой день прошёл для «Фулхэма» — с 9 на 8, «Брентфорда» — с 12 на 11, «Вест Хэма» — с 14 на 13

    Вниз по турнирной таблице опустились «Борнмут» — с 5 на 6, «Астон Вилла» — с 6 на 9, «Тоттенхэм» — с 11 на 12, «Ман Юнайтед» — с 13 на 14.

    Календарь и таблица АПЛ

    Коснулись изменения и зоны вылета, которую покинул «Вулверхэмптон», поднявшись на 17 место. «Лестер» же, потерял одну строчку и теперь занимает 18 строчку в английском чемпионате.

    Фаворитство «Ливерпуля»

    На первом месте в английской Премьер-лиге закрепился «Ливерпуль», который набрал 42 очка. Мерсисайдцы в рамках минувшего тура одержали победу в матче против «Лестера» (3:1).

    В составе победителей голами отметились Коди Гакпо, Кертис Джонс и Мохаммед Салах. «Лестер» после неудачной игры против «Ливерпуля» оказался в зоне вылета, расположившись на 18 месте, набрав всего 14 пунктов.

    «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    На второе место английского чемпионата поднялся «Арсенал», который с минимальным счетом выиграл у «Ипсвича» (1:0). Единственный и победный мяч на 23-й минуте матча забил Кай Хаверц. Таким образом лондонский коллектив набрал 36 очков.

    Ещё один клуб из Лондона — «Челси» потерпел поражение в туре «Фулхэму» (1:2). За аристократов гол на 16-й минуте забил Коул Палмер. На данный момент команда занимает 3 место с 25 набранными пунктами.

    О выступлении топ-клубов

    «Манчестер Сити» не может выиграть в четвертм матче подряд, в 18 туре «горожане» упустили победу в противостоянии с «Эвертоном» (1:1). Гола в исполнении Бернарду Силва не хватило МС, чтобы добыть три очка в игре.

    В безвыигрышную серию «Ман Сити» также входят игры против «Астон Виллы» (1:2), «Ман Юнайтед» (1:2) и «Кристал Пэласа» (2:2). Перед 19 туром чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает 7 место, набрав 28 очков.

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    • Ещё один клуб топ-уровня «Тоттенхэм» занимает в АПЛ 12 место с активом в 23 пункта. В минувшем туре «шпоры» проиграли «Ноттингем Форесту» (0:1).

    В нижней части турнирной таблицы расположился «Манчестер Юнайтед», у которого 22 набранных очка и 14 место в таблице. «Красные дьяволы» потерпели фиаско в поединке против «Вулверхэмптона» (0:2).

    Тур № 19

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 29 декабря по 1 января.

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    Программу тура откроет поединок с участием «Манчестер Сити» и «Лестера» 29 декабря. В этот же день «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон», а «Ливерпуль» будет гостить у «Вест Хэма».

    В понедельник, 30 декабря один из лидеров АПЛ «Челси» в гостях сыграет против «Ипсвича», а «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Завершит программу 19 тура игра между «Брентфордом» и «Арсеналом», которая запланирована на 1 января 2025.

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