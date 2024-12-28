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    Сборная России может сыграть товарищеский матч против Турции в 2025 году

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    Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев заявил, что национальная команда может провести товарищеский матч против сборной Турции в 2025-м году.

    Александр Головин — полузащитник «Монако» и сборной России
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    Александр Головин — полузащитник «Монако» и сборной России

    «Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями. 100 лет у нас первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции.

    Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч? Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».

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    • Напомним, что в ноябре 2024-го года сборная России провела 2 товарищеских матча против Брунея (11:0) и Сирии (4:0). В этом году национальная команда не пропустила ни одного гола в контрольных встречах.

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