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    Постекоглу: Проблемы всегда возникали в разное время, но не до такой степени

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу отреагировал на проблему с травмами игроков в текущем сезоне.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Сталкивался ли я с такими проблемами с травмами? Нет, не на таком уровне и не в течение такого длительного периода времени. Проблемы всегда возникали в разное время, но не до такой степени. Я думаю, что у нас почти всегда было около 10 игроков основной команды, которые отсутствовали на протяжении значительного количества матчей. Определённо, это впервые для меня.

    Чувствую ли я давление? Нет. Это то, что есть. Это не то, что мотивирует или движет мной. Я всегда старался создавать команды, которые побеждают, добиваются успеха и оказывают влияние. На самом деле это не меняется. Я продолжу делать то, что делаю. Это не создает никакого давления, и я не испытываю никакого дополнительного беспокойства по поводу чего-либо. Я твёрдо верю, что мы пройдем через это, станем сильнее и создадим команду, которой хотим быть», — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» сейчас идет 12-м в турнирной таблице АПЛ.

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