Винисиус — лучший нападающий года по версии Globe Soccer Awards, Беллингем — лучший полузащитник

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
Бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим нападающим, а английский хавбек мадридцев Джуд Беллингем стал лучшим полузащитником.
Форвард «Аль‑Хиляля» и сборной Бразилии Неймар, бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа, экс‑игроки сборной Италии и сборной Англии Алессандро Дель Пьеро и Рио Фердинанд получили специальные награды за достижения за спортивную карьеру.
В прошлом сезоне Винисиус провел 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.
В минувшем сезоне Беллингем сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач.