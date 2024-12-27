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    Винисиус — лучший нападающий года по версии Globe Soccer Awards, Беллингем — лучший полузащитник

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    На церемонии Globe Soccer Awards назван лучший нападающий и полузащитник года.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим нападающим, а английский хавбек мадридцев Джуд Беллингем стал лучшим полузащитником.

    Форвард «Аль‑Хиляля» и сборной Бразилии Неймар, бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа, экс‑игроки сборной Италии и сборной Англии Алессандро Дель Пьеро и Рио Фердинанд получили специальные награды за достижения за спортивную карьеру.

    В прошлом сезоне Винисиус провел 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

    В минувшем сезоне Беллингем сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач.

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