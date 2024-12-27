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    Роналду: Винисиус несправедливо не выиграл «Золотой мяч»

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    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о том, что Родри получил «Золотой мяч» в этом сезоне.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Винисиус проделывает фантастическую работу. По моему мнению, он заслужил выиграть "Золотой мяч". Это второе место Винисиуса на голосовании было несправедливо, на мой взгляд. Награда была вручена Родри, он заслуживал тоже.

    Но я считаю, что её должен был получить Винисиус, поскольку он выиграл Лигу чемпионов, забив гол в финале. Это то, почему мне нравится Globe Soccer Awards, здесь всё честно», — сказал Роналду на сцене церемонии Globe Soccer Awards.

    Напомним, что Винисиус в итоге занял второе место по итогам голосования.

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