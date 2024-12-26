Мареска прокомментировал поражение от «Фулхэма»

Главный тренер лондонского «Челси»подвел итоги матча 18-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:2).

«Это неприятно. Когда не получается победить, то нужно зарабатывать хотя бы очко. В начале второго тайма мы позволили сделать им слишком многое, что придало "Фулхэму" уверенности в себе. Это позор.

Мы должны управлять игрой лучше, но из такого матча наш тренерский штаб может многому научиться. Второе место в таблице? Я не чувствовал и не видел, чтобы игроки ощущали дополнительное давление. Мы не готовимся к игре, думая о положении в таблице. Не считаю, что наши результаты в последних матчах связаны с этим», — сказал Мареска на послематчевой пресс-конференции.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» продолжает идти вторым в таблице АПЛ с 35 очками после 18 матчей.