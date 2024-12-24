ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра АндрееваМирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10
    Все новости спорта

    Фабрегас: Я зол, поскольку «Комо» мог отобрать очки у «Интера»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Комо Интер
    Наставник «Комо» Сеск Фабрегас высказался о поражении в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Интером» со счетом 0:2. Встреча состоялась 23 декабря в Милане.

    Сеск Фабрегас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сеск Фабрегас

    «Всё сводится к мелочам: им пришлось выходить из тупика с помощью стандартов, и я не думаю, что "Интер" ожидал, что "Комо" будет столь хорош без мяча. Однако нам нужно гораздо лучше играть с мячом, и сегодня я получил отличное представление о том, у кого в крови мой стиль футбола, а у кого нет.

    Я не помню, чтобы "Интер" что-то делал в первом тайме. Я зол, потому что мы чувствовали, что могли отнять очки у них, но не сделали этого. Мне нужны игроки с характером», — цитирует Фабрегаса Football Italia.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» избежит крупного поражения на домашнем льду
  • «Барыс» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Лада» справится с главным аутсайдером Запада
  • «Лада» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли «Северсталь» продлить свою победную серию?
  • «Северсталь» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лада — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Завтра в 17:25
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч ОАЭ — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Оман — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры