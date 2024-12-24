Фабрегас: Я зол, поскольку «Комо» мог отобрать очки у «Интера»

Наставник «Комо»высказался о поражении в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Интером» со счетом 0:2. Встреча состоялась 23 декабря в Милане.

«Всё сводится к мелочам: им пришлось выходить из тупика с помощью стандартов, и я не думаю, что "Интер" ожидал, что "Комо" будет столь хорош без мяча. Однако нам нужно гораздо лучше играть с мячом, и сегодня я получил отличное представление о том, у кого в крови мой стиль футбола, а у кого нет.

Я не помню, чтобы "Интер" что-то делал в первом тайме. Я зол, потому что мы чувствовали, что могли отнять очки у них, но не сделали этого. Мне нужны игроки с характером», — цитирует Фабрегаса Football Italia.