Сафонов: С «Лансом» была очень сложная игра

Голкипер «ПСЖ»высказался о матче против «Ланса» (1:1, по пен. 4:3) в третьем раунде Кубка Франции.

Вратарь отразил два удара в серии пенальти.

«Очень сложная игра. У "ПСЖ" было не так много моментов, но я счастлив. Думаю, мне немного повезло, потому что после того, как я отбил мяч в перекладину, мне казалось, что он залетит в ворота, но, повторюсь, мне повезло, и это был очень эмоциональный момент», — сказал Сафонов после матча.

Напомним, голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма сейчас находится в лазарете. Итальянец получил тяжелую травму в игре с «Монако» (4:2).