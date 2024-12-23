Мирзов: Я не готов ни физически, ни во всем остальном

Хавбек «Химок»высказался о целях клуба на остаток сезона. Также футболист рассказал о своем самочувствии.

«В 2024 году были и тяжелые моменты, и нормальные. Еще раз скажу, что команде, как и мне, нужна предсезонка. Мы уедем в Турцию, где будет 3 сбора.

Я сам чувствую, что не готов ни физически, ни во всем остальном. Точно могу больше и лучше. Все зависит от готовности, а сегодня я не готов на 100%, то же самое могу сказать и про команду.

Личная задача на следующий год? Мы хотим уйти с 13-го места, на котором стоим уже 3 месяца. Хотелось бы подняться выше. А я просто хочу помогать команде добиваться результатов», — сказал Мирзов Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» набрали 16 очков в 18 встречах и идут на 13-м месте в таблице РПЛ.