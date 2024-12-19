ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги чемпионовСмена концепции. Станет ли Объединенная лига угрозой Лиге чемпионов?
    Все новости спорта

    Головин: «ПСЖ» моментально наказывает на ошибки

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Монако
    Хавбек «Монако» Александр Головин прокомментировал поражение от «ПСЖ» в матче чемпионата Франции (2:4). Встреча прошла 18 декабря.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    «Была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы допускали ошибки, которые мы не можем допускать против таких команд, как "ПСЖ". Они наказывают моментально, у них очень сильные игроки. При счете 2:1 мы должны были играть как-то более аккуратно: не пытаться бежать вперед, а играть по счету.

    Мы играем на два фронта. Но в любом случае, это не отговорка, мы должны играть лучше. Были у нас неудачные матчи. Мы довольны тем, как мы играем, но у нас не всегда получается, чтобы результат был хорошим. Будем работать над тем, чтобы дальше побеждать», — сказал Головин в интервью Okko.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Победа в столичном дерби достанется «армейцам»?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры