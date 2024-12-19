Головин: «ПСЖ» моментально наказывает на ошибки

Хавбек «Монако»прокомментировал поражение от «ПСЖ» в матче чемпионата Франции (2:4). Встреча прошла 18 декабря.

«Была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы допускали ошибки, которые мы не можем допускать против таких команд, как "ПСЖ". Они наказывают моментально, у них очень сильные игроки. При счете 2:1 мы должны были играть как-то более аккуратно: не пытаться бежать вперед, а играть по счету.

Мы играем на два фронта. Но в любом случае, это не отговорка, мы должны играть лучше. Были у нас неудачные матчи. Мы довольны тем, как мы играем, но у нас не всегда получается, чтобы результат был хорошим. Будем работать над тем, чтобы дальше побеждать», — сказал Головин в интервью Okko.