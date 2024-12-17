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    Роналдо претендует на пост главы Федерации футбола Бразилии

    Футбол Сборная Бразилии
    Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо претендует на пост президента Федерации футбола страны (CBF).

    Роналдо
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    Роналдо

    «У меня есть сотни мотивов, но самый главный — вернуть уважение к бразильскому футболу на мировом уровне. Чаще всего на улице меня останавливают люди и просят возобновить карьеру, потому что ситуация в сборной сейчас не самая лучшая как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Роналдо Globo.

    Выборы нового президента CBF состоятся не позднее марта 2026 года. Действующим главой федерации является Эдналдо Родригес.

    Роналдо в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах.

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