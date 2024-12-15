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    Осинькин назвал лучшим футболистом 2024 года своего воспитанника

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    Продолжается голосование «СЭ» за звание лучшего футболиста России 2024 года.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает лучшим в уходящем году игрока петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, который выступал ранее под его руководством в «Чертаново» и самарском клубе.

    Помимо Глушенкова в пятерке лучших по версии Осинькина оказались: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов («Краснодар» / «ПСЖ»), Константин Тюкавин («Динамо).

    Календарь и таблица РПЛ

    Всего в голосовании приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и болельщики на сайте.

    В 2023 году приз лучшего игрока получил Александр Головин.

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