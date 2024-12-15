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    Мор: Джикия немного потерял в скорости и резкости

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    Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор выразил мнение, что защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия немного потерял в скорости и резкости.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Джикия перешел в «Химки» в сентябре. До этого он выступал за «Спартак».

    «Джикия находится в хорошей форме. Понятно, что его бойцовские качества никуда не делись. Мне кажется, что он немного потерял в скорости и резкости. Это бросается в глаза. Но это можно компенсировать опытом и самоотверженной игрой, что Джикия и делает», — сказал Мор на телеканале «Матч ТВ».

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    Джикия сыграл за «Химки» восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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