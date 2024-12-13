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    Семшов призвал клубы РПЛ отказаться от иностранных тренеров

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    Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов считает, что малоизвестные иностранные тренеры стали серьезной проблемой российского футбола.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Четыре сезона в "Арсенале" вспоминаю с теплотой. При Божовиче заняли седьмое место в РПЛ, при Черевченко — шестое. Это лучшие результаты в истории клуба. Потом я во второй лиге поработал главным — в "Химике" и "Чайке". Но за последний год — ни одного предложения.

    Зато у нас охотно приглашают иностранцев. И ладно бы топовых, как раньше. Имею в виду Хиддинка, Адвоката, Капелло, Спаллетти, Манчини, Луческу... Или возьмем того же Станковича. Да, как тренер он еще в начале пути, но игрок был экстра-класса.

    А что дали нашему футболу Абаскаль, Циннбауэр, Клотет, Артига, Слишкович? Что-то выиграли? За какие заслуги их позвали в РПЛ? Да они и в своих-то странах никому не нужны. Зачем вообще привозить тех, кто никогда не работал на высоком уровне? Ну сколько можно народ смешить?

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    • Обидно, что у нас свои кадры не ценят. Хотя качественных тренеров в России полно. И моего поколения, и постарше. Но многие не востребованы. Даже в детские школы не могут устроиться.

    Мы — футбольные люди. А во главе академий часто стоят специалисты, которые ничего не добились как игроки. Вот и боятся, что условный Семшов, поигравший в ведущих клубах и сборной, задавит своим авторитетом. Лучше взять абсолютно неизвестного тренера. Тот покладистый, с ним проще договориться.

    Честно вам скажу — я бы с удовольствием с детьми поработал. Но через знакомых пару раз закидывал удочки — тишина», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

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