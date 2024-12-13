Источник: The Friedkin Group покупает «Эвертон»

«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах

Эксклюзивное интервью со специалистом, возглавлявшим в разное время четыре клуба российской Премьер-лиги