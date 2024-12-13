Источник: The Friedkin Group покупает «Эвертон»

Шон Дайч — тренер «ирисок» Фото: globallookpress.com
Им станет The Friedkin Group, которая приобрела у прежнего владельца клуба Blue Heaven Holdings Фархада Мошири 91,4% акций.
АПЛ уже одобрила сделку и на следующей неделе ее должен утвердить Комитет по надзору Премьер-лиги.
Напомним, что The Friedkin Group уже владеет итальянской «Ромы». Руководителем консорциума является американец Дэн Фридкин.
В июле переговоры о приобретении The Friedkin Group «Эвертона» были приостановлены, хотя уже на тот момент корпорация инвестировала в «ирисок» сумму в 200 млн фунтов на строительство нового стадиона.