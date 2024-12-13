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    Источник: The Friedkin Group покупает «Эвертон»

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    Клуб английской Премьер-лиги «Эвертон» вскоре получит нового владельца.

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    Шон Дайч — тренер «ирисок»

    Им станет The Friedkin Group, которая приобрела у прежнего владельца клуба Blue Heaven Holdings Фархада Мошири 91,4% акций.

    АПЛ уже одобрила сделку и на следующей неделе ее должен утвердить Комитет по надзору Премьер-лиги.

    Напомним, что The Friedkin Group уже владеет итальянской «Ромы». Руководителем консорциума является американец Дэн Фридкин.

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    В июле переговоры о приобретении The Friedkin Group «Эвертона» были приостановлены, хотя уже на тот момент корпорация инвестировала в «ирисок» сумму в 200 млн фунтов на строительство нового стадиона.

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