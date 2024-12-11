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    «Атлетико» — «Слован». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги Чемпионов «Атлетико» — «Слован»

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    «Атлетико» на своем поле примет «Слован» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Атлетико»

    «Атлетико» с 9 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги Чемпионов. В 5-ти матчах мадридский клуб одержал 3 победы и дважды уступил, забив 11 мячей и пропустив 9 раз в свои ворота. В оставшихся трех матчах общего этапа «Атлетико» сыграет со «Слованом», «Байером» и «Зальцбургом».

    В крайнем туре команда Диего Симеоне не оставила шансов «Спарте» в гостях, отправив в ворота соперника шесть безответных мячей — 6:0. Мадридцы выиграли второй матч кряду после успешного выезда к ПСЖ (2:1). До этого «Атлетико» проиграл «Лиллю» (1:3) с «Бенфикой» (0:4) и одержал победу над «Лейпцигом» (2:1).

    Мадридская команда подходит к матчу со «Слованом» с победной серией из девяти игр во всех турнирах. На прошлых выходных «Атлетико» одержал пятую подряд победу в Ла Лиге, в волевом стиле обыграв «Севилью» (4:3). Мадридцы идут на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

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    «Слован»

    «Слован» находится на предпоследней 35-й строчке в турнирной таблице, не набрав ни одного очка в 5-ти матчах. Команда из Словакии забила 4 гола и пропустила 18 раз в свои ворота. В оставшихся трех матчах «Словану» предстоит встретиться с «Атлетико», «Штутгартом» и «Баварией».

    В двух последних турах команда из Братиславы играла дома, уступив «Милану» (2:3) и загребскому «Динамо» (1:4). До этого «Слован» также проиграл «Жироне» (0:2), «Манчестер Сити» (0:4) и «Селтику» (1:5).

    В крайнем туре чемпионата Словакии «небесно-голубые» потерпели второе поражение в сезоне, уступив в гостях главному конкуренту «Жилине» со счетом 1:2. Несмотря на эту неудачу, «Слован» остался на первой строчке в турнирной таблице после 17-ти матчей.

    «Атлетико» и «Слован» никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Слован» с коэффициентом 1.87.

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