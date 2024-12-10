Луис Энрике: «ПСЖ» постарается улучшить реализацию

Наставник «ПСЖ»поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Специалист ждет интересной игры.

«Я чувствую, что это будет замечательный матч. Нам повезло сыграть много матчей высокого уровня в Лиге чемпионов, и наша цель — побеждать каждый раз.

Волшебная формула ясна: создавай больше моментов, чем соперник. Мы постараемся улучшить нашу реализацию, но нам нужно сохранять уверенность и продолжать давить», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч «Зальцбург» — «ПСЖ» пройдет 10 декабря в Австрии и начнется в 23:00 мск.