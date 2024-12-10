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    Луис Энрике: «ПСЖ» постарается улучшить реализацию

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    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Специалист ждет интересной игры.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я чувствую, что это будет замечательный матч. Нам повезло сыграть много матчей высокого уровня в Лиге чемпионов, и наша цель — побеждать каждый раз.

    Волшебная формула ясна: создавай больше моментов, чем соперник. Мы постараемся улучшить нашу реализацию, но нам нужно сохранять уверенность и продолжать давить», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Матч «Зальцбург» — «ПСЖ» пройдет 10 декабря в Австрии и начнется в 23:00 мск.

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