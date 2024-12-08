«Ланс» — «Монпелье»: счет матча 2:0, обзор голов

Реми Лабо Ласкари Фото: globallookpress.com
На 39-й минуте счет открыл молодой нападающий Реми Лабо Ласкари.
В компенсированное время в свои ворота мяч забил защитник гостей Бечир Омерагич.
Футбол. Франция. Лига 1
Ланс — Монпелье 2:0
Голы: 1:0 Реми Лабо Ласкари (39'), 2:0 Бечир Омерагич (автогол) (90 + 2') Ланс: Брис Самба, Кевин Дансо, Абдукодир Хусанов, Факундо Медина (Джоаннер Чавес, 80'), Пшемыслав Франковски, Адриен Томассон, Анди Диуф (Нейл Эль-Айнауи, 60'), Анжело Фюльжини (Давид Кошта, 76'), Реми Лабо Ласкари (Флорьян Сотока, 61'), Анасс Зарури, M'Bala Nzola (Уэсли Саид, 61') Монпелье: Бенжамен Леком, Иссиага Силла, Бечир Омерагич, Никола Максимович (Акор Адамс, 71'), Модибо Саньян, Энцо Чато, Жорис Шотар (Габриэль Барес, 84'), Жордан Ферри (Junior Ndiaye, 84'), Тежи Саванье, Арно Норден (Вахби Хазри, 46'), Муса Аль-Тамари Предупреждения: Тежи Саванье (43'), Модибо Саньян (71'), Флорьян Сотока (79'), Брис Самба (90'), Энцо Чато (90 + 4')