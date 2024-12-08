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    «Ланс» уверенно победил «Монпелье»

    «Ланс» — «Монпелье»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Ланс Монпелье
    В 14-м туре французской Лиги 1 «Ланс» уверенно переиграл на своем поле «Монпелье» со счетом 2:0.

    Реми Лабо Ласкари
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    Реми Лабо Ласкари

    На 39-й минуте счет открыл молодой нападающий Реми Лабо Ласкари.

    В компенсированное время в свои ворота мяч забил защитник гостей Бечир Омерагич.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Монпелье 2:0
    Голы: 1:0 Реми Лабо Ласкари (39'), 2:0 Бечир Омерагич (автогол) (90 + 2') Ланс: Брис Самба, Кевин Дансо, Абдукодир Хусанов, Факундо Медина (Джоаннер Чавес, 80'), Пшемыслав Франковски, Адриен Томассон, Анди Диуф (Нейл Эль-Айнауи, 60'), Анжело Фюльжини (Давид Кошта, 76'), Реми Лабо Ласкари (Флорьян Сотока, 61'), Анасс Зарури, M'Bala Nzola (Уэсли Саид, 61') Монпелье: Бенжамен Леком, Иссиага Силла, Бечир Омерагич, Никола Максимович (Акор Адамс, 71'), Модибо Саньян, Энцо Чато, Жорис Шотар (Габриэль Барес, 84'), Жордан Ферри (Junior Ndiaye, 84'), Тежи Саванье, Арно Норден (Вахби Хазри, 46'), Муса Аль-Тамари Предупреждения: Тежи Саванье (43'), Модибо Саньян (71'), Флорьян Сотока (79'), Брис Самба (90'), Энцо Чато (90 + 4')
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