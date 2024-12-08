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    Артига: Могли забивать при счете 2:1, но не реализовали моменты

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    Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о матче против «Динамо» (1:4).

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Тяжелая игра. Могли забивать при счете 2:1, но не реализовали моменты. Поздравляю "Динамо" с победой. Достойная игра.

    Отрицательный момент состоит в том, что не играл Заболотный. Он очень сильно нам помогает, особенно в верховой борьбе, добегает в атаках. Хорошая новость в том, что мы получим его по готовности, он будет играть в первой игре после паузы.

    Ребята стараются, хотят всегда помочь команде, сыграть больше. В первые минуты они впадают в эмоции, но потом быстро отходят, и все нормализуется.

    Сезон начался непросто с двух незабитых пенальти махачкалинскому "Динамо", потом были нереализованные моменты, которые не позволили нам побеждать. Последние три игры были очень тяжелые, но вторая часть нашего календаря будет гораздо проще. Семь игр будут дома, пять — на выезде. Надеюсь, это позволит нам выступить лучше», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ — 35 очков. «Химки» находятся на 13-й строчке — 16 очков.

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