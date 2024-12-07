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    «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима примет на «Олд Траффорд» «Ноттингем Форест» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги. Начало в 20:30 мск.

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    Боевое крещение Аморим прошел неудачно. На неделе МЮ проиграл 0:2 «Арсеналу», чем перечеркнул серию хороших результатов, начатых еще при Ван Нистелрое. У «лесников» дела идут еще хуже, так как команда проиграла в 3 из 4 матчей чемпионата. Ранее гости на выезде крупно проиграли «Арсеналу» и «Ман Сити», причем в обоих случаях со счетом 0:3.

    После прошлого поражение «Ман Юнайтед» снова опустился за экватор турнирной таблицы — на 13-е место. «Ноттингем» находится на 7-й позиции, но очередное поражение может понизить команду сразу на две-три строчки.

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    Прогнозы и ставки на матч

    МЮ выиграл у Ноттингема в 4 из 5 очных встреч, поэтому «манкунианцы» по праву фавориты предстоящего матча.

    Букмекеры оценивают шансы хозяев коэффициентом 1.69, на гостей они дают 5.20, на ничью — 3.80.

    Эксперты LiveSport.Ru учли статистику личных встреч, поэтому они верят в успех команды Рубена Аморима. Подробнее о ставках на игру здесь.

    ИИ сильнейшего не выявил — будет нулевая ничья.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предлагает большой выбор спортивных событий со статистикой и коэффициентами.

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