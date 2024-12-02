Керубини намекнул на готовность стать новым спортивным директором «Спартака»

Бывший спортивный директор «Ювентуса»прокомментировал информацию о том, что он может занять аналогичную должность в

Сообщалось, что Керубини уже общался по этому поводу с руководством «Спартака».

«"Спартак" — большой клуб, и я думаю, что многие спортивные директоры могут быть заинтересованы в работе там», — сказал 53-летний итальянец, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее Керубини занимал аналогичную должность в «Ювентусе». В 2023 году он был отстранен от футбольной деятельности в Италии на 16 месяцев. Причиной наказания стало участие в финансовых махинациях.

Напомним, в ноябре «Спартак» прекратил сотрудничество с португальцем Томашем Амаралом.