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    Керубини намекнул на готовность стать новым спортивным директором «Спартака»

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    Бывший спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини прокомментировал информацию о том, что он может занять аналогичную должность в «Спартаке».

    Федерико Керубини
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    Федерико Керубини

    Сообщалось, что Керубини уже общался по этому поводу с руководством «Спартака».

    «"Спартак" — большой клуб, и я думаю, что многие спортивные директоры могут быть заинтересованы в работе там», — сказал 53-летний итальянец, слова которого приводит «Матч ТВ».

    Ранее Керубини занимал аналогичную должность в «Ювентусе». В 2023 году он был отстранен от футбольной деятельности в Италии на 16 месяцев. Причиной наказания стало участие в финансовых махинациях.

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