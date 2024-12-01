ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Усик против Тайсона ФьюриЗатишье на ринге. Почему к концу 2024-го зрители потеряли интерес к боксу?
  • 10:49
    • Мичков стал третьей звездой дня в НХЛ, Сорокин — второй
  • 01:00
    • ПСЖ неожиданно сыграл вничью с «Нантом» в Лиге 1
  • 00:58
    • «Атлетико» всухую разгромил «Вальядолид»
    Все новости спорта

    «Локомотив» — «Химки»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив Химки Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский «Локомотив» примет «Химки» в матче 17-го тура РПЛ. Событие состоится на «РЖД Арене» в 14:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Локомотив» проиграл 2 матча подряд. На неделе клуб провел неудачный матч в Кубке России, который стоил участия в полуфинале турнира. «Железнодорожники» проиграли московскому «Динамо» в серии пенальти. Перед этим они с крупным счетом 2:5 уступили «Спартаку» в РПЛ. Несмотря на такое неприятное фиаско «Локо» остался в топ-3 на 3-й позиции с 34 очками.

    «Химки» также выбыли из Кубка. Они не справились с «Уралом», который продлил безвыигрышную серию гостей до 6 матчей. Команда пережила непростой период в РПЛ, уступила «Ростову» 1:3 и сыграла вничью 2:2 с «Краснодаром». На сейчас «Химки» занимают 13-е место в зоны стыков, имея 13 очков в своем активе.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    За «Локо» висит должок с первого круга. «Химки» выиграли 2:0 на своем поле. Теперь хозяева постараются в полной мере его вернуть.

    • Букмекеры считают, что с большей долей вероятности победит «Локомотив» — 1.52 против 5.60 соответственно. На ничью можно поставить за 4.70.

    • Эксперты LiveSport.Ru также на стороне «Локо». В своем прогнозе они предложили две ставки с коэффициентами 2.25 и 2.17.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Локомотива» со счетом 6:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Химки» на сайте LiveSport.Ru. Сайт предлагает целый список спортивных событий на выбор со статистикой и коэффициентами.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» выявить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Ливерпуль» обыграет «Ман Сити» и убьет чемпионскую интригу в АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Зенит» и «Крылья Советов» забьют друг другу
  • «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лечче — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры