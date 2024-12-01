Московскийприметв матче 17-го тура РПЛ. Событие состоится на «РЖД Арене» в 14:00 по мск.

«Локомотив» проиграл 2 матча подряд. На неделе клуб провел неудачный матч в Кубке России, который стоил участия в полуфинале турнира. «Железнодорожники» проиграли московскому «Динамо» в серии пенальти. Перед этим они с крупным счетом 2:5 уступили «Спартаку» в РПЛ. Несмотря на такое неприятное фиаско «Локо» остался в топ-3 на 3-й позиции с 34 очками.

«Химки» также выбыли из Кубка. Они не справились с «Уралом», который продлил безвыигрышную серию гостей до 6 матчей. Команда пережила непростой период в РПЛ, уступила «Ростову» 1:3 и сыграла вничью 2:2 с «Краснодаром». На сейчас «Химки» занимают 13-е место в зоны стыков, имея 13 очков в своем активе.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

За «Локо» висит должок с первого круга. «Химки» выиграли 2:0 на своем поле. Теперь хозяева постараются в полной мере его вернуть.

Букмекеры считают, что с большей долей вероятности победит «Локомотив» — 1.52 против 5.60 соответственно. На ничью можно поставить за 4.70 .

против соответственно. На ничью можно поставить за . Эксперты LiveSport.Ru также на стороне «Локо». В своем прогнозе они предложили две ставки с коэффициентами 2.25 и 2.17 .

также на стороне «Локо». В своем прогнозе они предложили две ставки с коэффициентами и . Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Локомотива» со счетом 6:1.

Трансляция матча

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