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    Бакаев: Тренер у нас сильный, опытный, но сложно поставить игру по ходу сезона

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    Нападающий «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1).

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    «Очень тяжёлая игра. Давление было все 90 минут. Но мы заслужили немного удачи за 17 игр. Если бы мы не были так агрессивны, как сегодня, то не выиграли бы, мы понимали, что у нас очень сильный соперник.

    Тренер поставил задачу быть быстрее отрабатывать на всех участках и выигрывать всю борьбу. Тренер у нас сильный, опытный, но сложно поставить игру по ходу сезона. Сейчас у нас будут сборы, и в следующем году мы будем играть совершенно по-другому», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

    После этого матча «Химки» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции (34 балла).

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