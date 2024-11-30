Дзюба: Мы просто счастливы, чуть не расплакался

Нападающийвысказался о матче против(1:0).

«Спасибо болельщикам, это важнейший матч. Пяткой действовал по ситуации. Старался мячи сохранять. Сил было сегодня очень много, вспомнил молодость. Очень счастлив, это самая важная победа на данном этапе. После этой небольшой неудачной серии в Кубке ребята победили, добавили позитива, сейчас важнейшая победа. Мы просто счастливы, чуть не расплакался. С возрастом стал еще сентиментальнее.

Силы есть. Спасибо тренерскому и медицинскому штабу, ребята меня всегда подводят хорошо. Чувствую себя прекрасно. Уже конец сезона, а начал чувствовать себя прекрасно к отпуску. В целом классная работа команды. Важная игра "на ноль" в чемпионате. Ключевая победа», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 19 очков. «Оренбург» находится на последнем месте — восемь очков.