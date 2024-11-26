Смолов: В Тюмени я забивал еще в 2015 году

Форвард «Краснодара»рассказал о своих эмоциях после победы над «Тюменью» в Кубке России по пенальти и вспомнил, что на этом стадионе он забивал еще 9 лет назад.

«Создали интригу, думаю, всем понравилось. Так что легко не бывает, матчи навылет. Специфика таких выездных игр в том, что просто ни с кем не будет.

Количество городов не назову, но в Тюмени забивал, потому что здесь в 2015 году "Урал" принимал домашние матчи, я здесь играл три раза. Забивал и в те, и в те ворота. Можно сказать, этот стадион для меня родной.

Теплые воспоминания, болельщики хорошо приняли. Спасибо, что пришли на футбол в морозную погоду», — сказал Смолов в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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«Краснодар» прошел «Тюмень» в Пути регионов Кубка России, победив в серии пенальти. Основное время завершилось вничью со счетом 3:3. Причем, «Тюмень» смогла отыграть три мяча. Смолов в этом матчей отметился дублем. За «Урал» нападающий играл с 2014 по 2015 год.