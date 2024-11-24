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    Конте: Я был доволен нашей игрой в течение 65 минут

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    Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итог матча против «Ромы» (1:0).

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Перед матчем я сказал ребятам, чтобы они не смотрели на турнирную таблицу, а сосредоточились на себе и на том, чтобы улучшить те аспекты, над которыми мы работаем. Я придерживаюсь этого и сейчас, нам нужно предпринять ряд шагов, чтобы поднять наш уровень.

    Я был доволен нашей игрой в течение 65 минут. Мы могли реализовать больше моментов и играли против сильной "Ромы", у которой отличные игроки. Нам нужно было быть более внимательными на стандартах, ведь именно это позволило им попасть в перекладину. "Рома" также дебютировала под руководством нового тренера, поэтому была очень мотивирована показать себя. Однако мы все равно должны были лучше провести последние 15-20 минут игры, мы слишком глубоко сели в оборону и сами все усложнили.

    Хвича? Я думаю, что его первый тайм был одним из лучших с тех пор, как я работаю в "Наполи". Он вернулся после игр за сборную с небольшой проблемой с приводящей мышцой, поэтому не тренировался в полную силу. Хвича сделал то, что должен был, в первом тайме.

    Но когда мы забили гол, я увидел, что команде нужны свежие ноги, а также не хотел рисковать, чтобы у него не возникло мышечных повреждений. Он тренируется хорошо, я очень доволен тем, как он сыграл в первом тайме. У него были возможности забить, но мы должны продолжать работать вместе и постепенно становиться лучше», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    После этой победы «Наполи» смог набрать 29 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. У «Ромы» осталось 13 баллов и 12-е место.

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