Даку: Дзюба — лучший нападающий в истории России

Нападающийвысказался о матче против(3:0)

«Мы очень рады, что смогли одержать эту победу над непростым соперником. В прошлых матчах РПЛ мы тоже показывали хорошую игру, но нам не удавалось победить.

Дзюба? Да, можно сказать, что дуэль для меня удалась. Хотя я очень уважаю Дзюбу, считаю, что он является самым лучшим нападающим в истории России. Конечно, присутствует какой‑то фактор возраста, но он всегда отрабатывает на 100%, невероятным способом мотивируя молодых футболистов», — цитирует Даку «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Рубин» с 22 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с 16 очками — девятый.