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    Даку: Дзюба — лучший нападающий в истории России

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    Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку высказался о матче против «Акрона» (3:0)

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «Мы очень рады, что смогли одержать эту победу над непростым соперником. В прошлых матчах РПЛ мы тоже показывали хорошую игру, но нам не удавалось победить.

    Дзюба? Да, можно сказать, что дуэль для меня удалась. Хотя я очень уважаю Дзюбу, считаю, что он является самым лучшим нападающим в истории России. Конечно, присутствует какой‑то фактор возраста, но он всегда отрабатывает на 100%, невероятным способом мотивируя молодых футболистов», — цитирует Даку «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» с 22 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с 16 очками — девятый.

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