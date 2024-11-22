приметв матче 11-го тура чемпионата Германии. Обе команды располагаются в разных частях турнирной таблицы . Хозяева лидируют, а гости располагаются в последней трети.

После крупного фиаско в Лиге чемпионов от «Барселоны» (1:4) «Бавария» получила ледяной душ, после чего начала обыгрывать соперников одного за другим. По итогу на сейчас «баварцы» выиграли уже 5 матчей подряд, причем всухую. Из последних результатов — 3:0 с «Унионом», 1:0 с «Бенфикой» и 1:0 с «Санкт-Паули».

«Аугсбург» в ноябре сыграл два официальных матча — 1:1 с «Вольфсбургом» и 0:0 с «Хоффенхаймом». В середине месяца гости провели товарищескую встречу с «Ингольштадтом», которая завершилась разгромом соперника 7:0.

Прогнозы, ставки и коэффициенты

Четыре раза подряд мюнхенский коллектив обыграл «Аугсбург» во всех турнирах. При этом тотал всегда был больше 2.5 у «Баварии» и больше 3 у самого поединка в целом.

Букмекеры уверенны в победе «Баварии»: 1.14 на победу хозяев, 10.0 на ничью, 21.0 на победу гостей.

на победу хозяев, на ничью, на победу гостей. Свой прогноз с коэффициентом 1.82 представили эксперты LiveSport.Ru .

представили эксперты . ИИ предсказал скромную минимальную победу «Баварии» со счетом 1:0.

Где смотреть

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