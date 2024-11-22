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    «Бавария» — «Аугсбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Бавария» примет «Аугсбург» в матче 11-го тура чемпионата Германии. Обе команды располагаются в разных частях турнирной таблицы. Хозяева лидируют, а гости располагаются в последней трети.

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    После крупного фиаско в Лиге чемпионов от «Барселоны» (1:4) «Бавария» получила ледяной душ, после чего начала обыгрывать соперников одного за другим. По итогу на сейчас «баварцы» выиграли уже 5 матчей подряд, причем всухую. Из последних результатов — 3:0 с «Унионом», 1:0 с «Бенфикой» и 1:0 с «Санкт-Паули».

    «Аугсбург» в ноябре сыграл два официальных матча — 1:1 с «Вольфсбургом» и 0:0 с «Хоффенхаймом». В середине месяца гости провели товарищескую встречу с «Ингольштадтом», которая завершилась разгромом соперника 7:0.

    Прогнозы, ставки и коэффициенты

    Четыре раза подряд мюнхенский коллектив обыграл «Аугсбург» во всех турнирах. При этом тотал всегда был больше 2.5 у «Баварии» и больше 3 у самого поединка в целом.

    • Букмекеры уверенны в победе «Баварии»: 1.14 на победу хозяев, 10.0 на ничью, 21.0 на победу гостей.

    • Свой прогноз с коэффициентом 1.82 представили эксперты LiveSport.Ru.

    • ИИ предсказал скромную минимальную победу «Баварии» со счетом 1:0.

    Где смотреть

    Смотрите прямую трансляцию матча «Бавария» — «Аугсбург» на сайте LiveCup.Run, где помимо этого можно узнать результаты других игр, посмотреть статистику, составы команд перед матчем и коэффициенты.

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