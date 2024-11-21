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    Овчинников — о невызове Дзюбы в сборную: Значит, Кержаков занес Карпину

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    Известный тренер Валерий Овчинников высказался о невызове форварда «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России.

    Валерий Овчинников
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    Валерий Овчинников

    «Для рекорда? Ну видите, а Карпин не хочет. Значит, Кержаков ему что-то занес (смеется). Поэтому перед Дзюбой и поставили шлагбаум. Ну что это обсуждать? Карпин — главный тренер команды. Только он определяет состав. А против Брунея и Сирии Валера и сам мог выйти на поле и установить какой-нибудь рекорд.

    Против Сирии не потерялся бы на поле? Да нет, конечно. Фланговый проход, отличная подача в штрафную — это у него в крови. Посмотрите, в какой он форме себя держит, не запускает», — цитирует Овчинникова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что Дзюба нужно забить лишь один гол, чтобы превзойти рекорд Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории сборной России. Сейчас в активе обоих игроков по 40 голов.

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