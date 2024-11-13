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    Дзюба: Я лучше знаю свой организм и подготовлюсь лучше, чем с любой командой

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отметил, что ему было сложно быть в статусе свободного агента в последние дни работы трансферного окна.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В нынешнем сезоне Дзюба провел 8 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

    «Сейчас в этом возрасте я лучше знаю и чувствую свой организм и подготовлюсь лучше, чем с любой командой. У меня был такой период даже в "Локомотиве", когда болело колено.

    Говоришь себе: как только трансферное окно закрывается, делаю паузу на неделю‑другую, чтобы психологически и физически восстановиться. Это период непростой в плане психологии, ты борешься со своими демонами на самом деле. Много сомнений в это время рождается», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 15 игр «Акрон» идет девятым в таблице РПЛ, набрав 16 очков.

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