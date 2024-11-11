Источник: В руководстве «Реала» почти единогласно выступили против возвращения Рамоса

Мадридскийне заинтересован в возвращении бывшего капитана команды

Ранее появилась информация, что в «Реале» могут рассмотреть такой вариант в связи с травмой Эдера Милитао. Бразилец больше не сыграет в этом сезоне из-за полного разрыва крестообразной связки колена.

По информации Diario AS, в руководстве «Реала» почти единогласно выступили против возвращения Рамоса.

38-летний Рамос по-прежнему находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Севильей».

Напомним, Рамос играл за «Реал» с 2005 по 2021 год.