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    Деменко: «Зенит» — фаворит во многих матчах, но никто не скажет, что они на 100% заберут три очка

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    Экс-футболист Максим Деменко высказался о нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Что касается тяжёлого матча с "Ахматом", то бывают такие соперники, которые играют от обороны, но хорошо готовы физически. Как бы "Зениту" тяжело ни было, это команда номер один по составу и финансовым составляющим.

    У нас есть клубы внизу таблицы, которые не имеют таких финансов, но бьются. Благодаря таким командам чемпионат становится интереснее. Да, "Зенит" — фаворит во многих матчах, но никто не скажет, что команда на 100% заберёт три очка», — приводит слова Деменко Чемпионат.

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