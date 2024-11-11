Деменко: «Зенит» — фаворит во многих матчах, но никто не скажет, что они на 100% заберут три очка

Экс-футболиствысказался о нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Что касается тяжёлого матча с "Ахматом", то бывают такие соперники, которые играют от обороны, но хорошо готовы физически. Как бы "Зениту" тяжело ни было, это команда номер один по составу и финансовым составляющим.

У нас есть клубы внизу таблицы, которые не имеют таких финансов, но бьются. Благодаря таким командам чемпионат становится интереснее. Да, "Зенит" — фаворит во многих матчах, но никто не скажет, что команда на 100% заберёт три очка», — приводит слова Деменко Чемпионат.

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 37-ю баллами. Следом располагается «Зенит» (36 очков), а 3-ку лидеров замыкает «Локомотив» (34).