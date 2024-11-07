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    Гризманн: В Париже «Атлетико» немного повезло, но таков футбол

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    Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась 6 ноября в Париже.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    Гризманн в компенсированное время сделал результативную передачу на Анхеля Корреа.

    «Эта победа нам очень поможет. Все видели "Атлетико", против которого очень сложно играть. Подобные игры делают нас сильнее. Нам немного повезло, но таков футбол. С "Лиллем" мы должны были побеждать, но проиграли. Нам есть над чем работать.

    Я счастлив играть здесь. Это очень хороший стадион», — сказал Гризманн испанскому телеканалу Movistar.

    26 ноября «Атлетико» в гостях сразится с пражской «Спартой».

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