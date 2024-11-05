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    Сборная Ирана готова сыграть с Россией в октябре 2025 года

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана Товарищеские матчи
    Администратор Федерации футбола Ирана Мехди Харати сообщил о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана в октябре 2025 года.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Иран и Россия встречались в Тегеране в марте 2023 года. Матч закончился вничью 1:1.

    «Мы получили письмо от РФС с приглашением сыграть ответный матч сборных Ирана и России осенью следующего года на стадионе в РФ. Ранее я говорил, что мы можем сыграть в сентябре, но теперь ситуация изменилась. В сентябре у нас матчи Кубка наций ФАЦА, поэтому на данный момент мы ведем переговоры по поводу проведения игры в октябре 2025 года. Как уже сказал, этот матч может пройти в России, и мы готовы приехать», — сказал Харати Sport24.

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