Конте: «Аталанта» сильнее нас на данный момент

Главный тренерподвел итог матча против(0:3).

«Если быть предельно честным, я считаю, что команда показала хорошую игру. Конечно, в некоторых моментах, когда решалась судьба матча, мы могли бы сыграть лучше, но я не могу упрекнуть команду за их желание и настрой.

До сих пор в этом сезоне мы выступали невероятно хорошо, но сейчас столкнулись с командой, которая, на мой взгляд, сильнее нас на данный момент. Нам нужно проводить такие матчи, оценивать их и учиться. Не будем забывать, что в прошлом сезоне "Аталанта" попала в Лигу чемпионов, а мы заняли 10-е место», — приводит слова Конте Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» идет второй в таблице Серии А. Клуб набрал 22 очка в 11 встречах. «Наполи» заработал 25 очков и лидирует в таблице Серии А.