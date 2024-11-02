«Локомотив» — «Рубин»: счет матча 1:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: t.me/fclokomotiv
В составе «железнодорожников» единственный гол забил полузащитник Артём Тимофеев на 88-й минуте.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив — Рубин 1:0
Гол: 1:0 Артём Тимофеев (88') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Илья Самошников, Артём Карпукас, Артём Тимофеев, Эдгар Севикян, Наир Тикнизян, Владислав Сарвели, Дмитрий Воробьёв, Montes C. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Рустам Ашурматов, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Велдин Ходжа, Никола Чумич, Мирлинд Даку Предупреждения: Тимур Сулейманов (80'), Артём Тимофеев (85'), Олег Иванов (90+4')
После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. «Рубин» — на 7-й строчке (18).