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    «Локомотив» вырвал победу у «Рубина» в матче РПЛ

    «Локомотив» — «Рубин»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Локомотив» обыграл «Рубин» (1:0) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе «железнодорожников» единственный гол забил полузащитник Артём Тимофеев на 88-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Рубин 1:0
    Гол: 1:0 Артём Тимофеев (88') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Илья Самошников, Артём Карпукас, Артём Тимофеев, Эдгар Севикян, Наир Тикнизян, Владислав Сарвели, Дмитрий Воробьёв, Montes C. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Рустам Ашурматов, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Велдин Ходжа, Никола Чумич, Мирлинд Даку Предупреждения: Тимур Сулейманов (80'), Артём Тимофеев (85'), Олег Иванов (90+4')

    После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. «Рубин» — на 7-й строчке (18).

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