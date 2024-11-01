ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей
    Все новости спорта

    Колыванов: У «Динамо» есть проблемы в оборонительных действиях

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Ростов
    Российский тренер Игорь Колыванов рассказал, чего ждет от матча 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов». Он хочет увидеть результативную встречу.

    Игорь Колыванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Колыванов

    «У "Динамо" есть проблемы в оборонительных действиях, что было и в прошлом сезоне. Сейчас команда много забивает, но в последних матчах пропустили по три гола — это нехорошо. Чтобы бороться за самые высокие места, в обороне должны участвовать все футболисты команды, а не только защитники.

    "Ростов" же раньше был цельным и показывал красивый футбол, но сейчас это разрозненная команда. У них сложная ситуация, ведь давно не выигрывали. Должен получиться весёлый матч, ведь обе команды любят разыгрывать мяч через свою вратарскую, но оба клуба периодически "привозят" голы, — сказал Колыванов "Чемпионату".

    Календарь и таблица РПЛ

    Встреча состоится в пятницу, 1 ноября, в Москве и начнется в 19:00 мск. "Динамо" в 14 матчах набрало 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, "Ростов" идет на 9-й позиции (13 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» продлить свою победную серию?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Локомотив» справится с давлением «Ак Барса»
  • «Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Команда Головина разгромит своего соперника?
  • «Монако» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Димитров — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры