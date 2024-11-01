Колыванов: У «Динамо» есть проблемы в оборонительных действиях

Российский тренеррассказал, чего ждет от матча 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов». Он хочет увидеть результативную встречу.

«У "Динамо" есть проблемы в оборонительных действиях, что было и в прошлом сезоне. Сейчас команда много забивает, но в последних матчах пропустили по три гола — это нехорошо. Чтобы бороться за самые высокие места, в обороне должны участвовать все футболисты команды, а не только защитники.

"Ростов" же раньше был цельным и показывал красивый футбол, но сейчас это разрозненная команда. У них сложная ситуация, ведь давно не выигрывали. Должен получиться весёлый матч, ведь обе команды любят разыгрывать мяч через свою вратарскую, но оба клуба периодически "привозят" голы, — сказал Колыванов "Чемпионату".

Календарь и таблица РПЛ

Встреча состоится в пятницу, 1 ноября, в Москве и начнется в 19:00 мск. "Динамо" в 14 матчах набрало 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, "Ростов" идет на 9-й позиции (13 очков).