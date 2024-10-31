Черданцев: Станкович очень разочаровывает, думаю, что все с ним ясно

Комментатороценил работу главного тренерав нынешнем сезоне.

«Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно. Когда начинался сезон, я сказал, что мы поймем "Спартак" Станковича в октябре. Октябрь наступил, а команда не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов (в чемпионате). Да, команда обыгрывает тех, кого должна обыгрывать. Но с равными по силам командами возникают больше проблемы. Вряд ли мы уже увидим, что такое футбол Станковича.

Мне кажется, что в лице серба мы видим, что заслуги футболиста не дают оснований говорить, что он успешный тренер. По позиции "Спартака" в таблице — ничем не лучше, чем при Абаскале. Мне кажется, у испанца при всей в его адрес критике команда была более понятная. Здесь я не вижу, что такое "Спартак" Станковича. Плюс много вопросов по его решениям относительно выбора (состава)», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

После 13-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 22 очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против ЦСКА 2-го ноября в 20:45 мск.