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    Алдонин: ЦСКА выглядит фаворитом в матче со «Спартаком»

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    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче москвичей против «Спартака».

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    «Если ориентироваться на последние матчи армейцев с "Динамо" и "Факелом", то это были совершенно два разных ЦСКА по качеству футбола. Если красно-синим в дерби со "Спартаком" удастся сыграть как в матче с "Динамо", ЦСКА выглядит фаворитом. Скорее всего, футбол в предстоящем матче не будет похож на игру с "Факелом", где воронежцы очень низко оборонялись. В матче со "Спартаком" будет более содержательная и открытая игра, поэтому у ЦСКА есть хорошие шансы на победу.

    "Спартак" играет не так стабильно, но в то же время показывает яркий футбол. Нельзя сказать, что победа в таком дерби глобально исправит ситуацию ЦСКА в таблице. Главным вопросом для ЦСКА является не дерби, а то, что нужно держаться вверху и брать все возможные очки. Если бы ЦСКА сейчас шёл на первом месте, а "Спартак" был бы вторым, то в этом матче больше бы ощущался накал дерби», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги состоится 2-го ноября в 20:45 мск.

    Московские армейцы занимают 5-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе, а «красно-белые» располагаются на 6-й позиции (22).

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